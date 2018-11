Leben zu dritt: "Je mehr Partner, desto mehr Probleme gibt es"

Leben zu dritt. Ich habe mit zwei Frauen zusammengelebt, habe sogar extra ein Bett gebaut, in dem wir zu dritt schlafen konnten. Wir wollten uns von der Idee der Monogamie lösen, haben am alten Konzept der Ehe gezweifelt und wollten es anders machen als unsere Eltern. Schwierig wurde es im Urlaub, wenn wir ein Zimmer mit einem Bett wollten, in dem wir zu dritt schlafen können.

So eine Dreier-Konstellation ist aber auch ein ständiges Minenfeld – einer der Beteiligten könnte sich immer benachteiligt fühlen. Gelungen ist uns das nur, weil die beiden Frauen auch eine Beziehung miteinander hatten. Außerdem haben alle drei Beteiligten besonders darauf geachtet, ausgewogen zweisam und dreisam Zeit miteinander zu verbringen.

In einer Welt, in der Fortpflanzungsleistung keine Triebkraft mehr darstellt, ist Sex ja überwiegend eine Freizeitbeschäftigung – die Erwartungshaltung in monogamen Beziehungen, dass der Partner einen in jedem Eck seiner Persönlichkeit glücklich machen muss, nährt die Unzufriedenheit und das Bedürfnis, sich nach Alternativen umzusehen.

In der polyamoren Lebensweise deckt man diese Lücke mit zusätzlichen Partnern ab. Man hat quasi für jeden Lebensaspekt den passenden Partner. Es braucht viel Offenheit, Selbstreflexion und Verständnis, um dem anderen ohne Eifersucht zu gönnen, dass er in jedem Moment seines Lebens so glücklich ist, wie es möglich ist. Bei dieser Lebensform wird auch Treue anders interpretiert. Es ist so schade, dass viele Beziehungen wegen eines Seitensprungs zerbrechen – wegen einer halben Stunde Spaß gibt es viel zu schnell eine Trennung von Haushalt, Freundeskreis und oft leiden auch noch Kinder darunter.