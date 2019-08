KURIER-Quiz: Duell mit dem „Allwissenden“

„See san net g’scheit. I schlog see jedes Mal. See san a Wappler.“ Das goldene Wiener Herz überschlug sich wieder einmal, als der Fahrgast in der S-Bahn Dieter Chmelar ansichtig wurde. Was den Mann so ereiferte, war das KURIER-Quiz, in dem man online gegen den KURIER-Redakteur, Satiriker und Buchautor (sein neuestes erscheint im Oktober, siehe unten) antreten kann.

Jeden Sonntag erscheint auf kuriermitschlag.at das Quiz „Schmäler den Chmelar“, bei dem man sich wissensmäßig mit dem wandelnden Lexikon Chmelar messen kann. Die Quizmaster – die KURIER-Redakteure Johanna Kreid und Walter Friedl – formulieren jede Woche acht neue Fragen. Chmelar muss diese vorab beantworten. Online kann man dann jeden Sonntag virtuell gegen Chmelar antreten und testen, ob man mehr, gleich viele oder weniger Fragen richtig beantworten kann.

