Kontrollieren wir unsere Emotionen oder sie uns?

In der modernen Philosophie ist man zur Erkenntnis gekommen, dass die Vernunft das Gefühl braucht, um zu funktionieren. Belegt wurde das am anschaulichsten mit einem Patienten des Hirnforscherpaars Hanna und Antonio Damasio, der Mitte der 90er-Jahre als Fall Elliot bekannt wurde. Elliots Gehirn war durch einen Tumor teilweise zerstört – er konnte keine Gefühle mehr aufbringen und damit auch keine Entscheidungen mehr fällen. Er bekam Bilder von schrecklichen Vorfällen zu sehen und nahm das Leid auf den Fotos zwar wahr – er zeigt aber keine Reaktionen. Er fühlte nichts. Und war damit nicht mehr fähig, vernünftige Urteile zu treffen.

„Die einzelnen Regionen in unserem Gehirn sind ziemlich dumm“, erklärte Damasio daraufhin. Letztendlich bestehe das Gefühl aus einem Kreislauf zwischen Gehirn und Körper. Wie in einem Stromkreis werde ein Stimulus in einem Hirnareal stimuliert, über den Hypothalamus an den Hirnstamm weitergegeben und eine Körperreaktion hervorgerufen – etwa Gänsehaut. Diese wiederum beeinflusst die Wahrnehmung des Gehirns. Es entsteht ein Gefühl.