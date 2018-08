Hebamme bis Richterin: In diesen Jobs ist viel Gefühl gefragt

Viele Eltern bezeichnen die Geburt ihres Kindes als das emotionalste Erlebnis in ihrem Leben. Dieses geht jedoch auch mit Schmerzen für die Frau einher. "Es ist der intensivste Schmerz, den es gibt, darum dauern Wehenschmerzen auch immer nur eine Minute, damit die Frau die ganze Geburt durchhalten kann", erklärt Welskop.

Die Wehenschmerzen, die kommen und gehen, seien in der Natur einzigartig und „nicht annähernd mit irgendeinem anderen Gefühl auf dieser Welt vergleichbar". Obwohl die Planbarkeit immer mehr Einzug in den Kreißsaal zu halten scheint, gebe es laut Welskop nichts, was so wenig planbar sei wie eine normale Geburt: "Die Natur weiß, wann ein Kind reif ist. Man sollte so wenig wie möglich dazwischen pfuschen", so ihr Ansatz. Sie plädiert dafür, die Wahrnehmung von Frauen wieder stärker miteinzubeziehen und sie in dieser zu bestärken.

Außerdem soll angesichts der hohen Kaiserschnittrate hierzulande besser hingesehen werden, welche Frauen diesen operativen Eingriff brauchen und welche nicht. "Während meiner Ausbildung waren noch unter 20 Prozent aller Geburten Kaiserschnitte, heute sind es in Österreich im Schnitt 30", sagt Welskop. Außer Frage steht für sie, dass bei Gefahr für Mutter oder Kind ein Kaiserschnitt vorgenommen werden sollte.

Männer im Kreißsaal

Besonders berührend sind für Welskop häufig die Begegnungen mit werdenden Vätern. "Viele Männer wollen zunächst cool und unnahbar wirken und sind dann doch zu Tränen gerührt", erzählt sie. Den entscheidenden Moment, wenn das Kind auf die Welt kommt, empfinden viele Frauen als erleichternd, für die Hebamme bedeutet er das Abschließen der stundenlangen Begleitung. "Man schaut nach, ob alles in Ordnung ist und ob es dem Kind gut geht. Die Spannung, unter der man während der Geburt gestanden hat, löst sich", sagt Welskop. Ein Gefühl, das für die Hebamme in all den Jahren gleich geblieben ist.

Ihre Sichtweise auf das Leben hat sich durch die Arbeit aber verändert: "Zu sehen, was für Kinder alles getan wird, hat mir den Glauben an die Menschheit zurückgegeben. Ich kann seither in allem etwas Positives sehen." (Elisabeth Mittendorfer)