Heißes Rendezvous: Tschuri kommt der Sonne nahe

Sorgen bereitet den Forschern die Raumsonde Rosetta, die dem aktiven Kometen folgt und dessen Staubkörner abbekommt. "Die Partikel irritieren, die der räumlichen Orientierung dienenden Sternsensoren an Bord und gefährden dadurch die Navigation." Die ESA traf bereits Maßnahmen, allerdings nicht zur Freude der Wissenschaftler: Die Sonde hält einen Sicherheitsabstand von 300 Kilometern. "Das erschwert die Kommunikation mit dem Lander Philae. Für die Kamera wäre es auch besser, wenn sie dichter heranfliegen könnte. Erst in eine paar Wochen, wenn die Aktivität nachlässt, können wir wieder näher rangehen."

Die Hoffnung, bereits in den nächsten Tagen, neue Daten vom Landeroboter zu bekommen ist nicht groß: Die letzten Messungen schickte "Philae", der sich in einem schattigen Teil auf der Oberfläche des Kometen befindet, vor über vier Wochen. Wann er sich wieder meldet ist ungewiss. "Wir vermuten, dass seine ungünstige Lage und Fehlfunktionen des Übertragungstechnik die Kontaktaufnahme erschweren." Dazu kommt, dass Rosetta zurzeit in einer ungünstigen Flugbahn unterwegs ist, um mit dem Lander Kontakt zu halten. Kührt bleibt aber zuversichtlich: "Wir wissen, dass er Daten sammelt und speichert, wir hoffen weiter, dass er sie auch schicken wird." Spektakuläres zeigte Komet " Tschuri" Ende Juli, als er kräftige Gas- und Staubfontänen ausstieß. Er wird auch in den kommenden Tagen und Wochen Material mit hoher Geschwindigkeit in das Weltall schleudern. "Vermutlich wird die Aktivität des Kometen in den Tagen nach dem Perihel noch etwas zunehmen."