Boomer klagen über fehlende Enkerl - Millennials zeigen wenig Verständnis

Dies zeigt sich auch in den Statistiken. Laut einer Umfrage des Pew Research Center aus dem Jahr 2021 gaben 44 Prozent der Befragten an, dass sie "wahrscheinlich keine Kinder bekommen" werden. Zudem hatte 2021 etwa 50 Prozent der erwachsenen Amerikaner über 50 Jahre mindestens ein Enkelkind – ein Rückgang gegenüber 2014, als es noch fast 60 Prozent waren.

Die sinkende Geburtenrate in den USA, die sich auch hierzulande abzeichnet, hat viele Ursachen. Zwar gab es in Österreich während der Pandemie eine kurze Babyboom-Phase, doch inzwischen nimmt die Zahl der Geburten wieder ab. Gründe dafür sind unter anderem steigende Lebenshaltungskosten, die Auswirkungen des Klimawandels oder schlicht der fehlende Wunsch, Kinder zu bekommen.

Finanzielle Lage hat sich geändert

Dass die Babyboomer unter anderen Bedingungen eine Familie gründen konnten als Millennials oder die Generation Z heute, verdeutlicht die aktuelle wirtschaftliche Lage. In den USA sind die Kosten für Kinderbetreuung zu einer erheblichen finanziellen Belastung geworden, wie die HuffPost berichtet. Im Durchschnitt geben Eltern fast ein Viertel ihres Einkommens nur für Kinderbetreuung aus.

Hinzu kommt die angespannte Lage auf dem Immobilienmarkt: Der durchschnittliche Preis für ein Haus liegt in den USA derzeit bei rund 400.000 US-Dollar – etwa 40 Prozent mehr als das, was die Eltern der Millennials in den 1990er-Jahren für ein Haus zahlten, wie CNBC berichtet.

Dementsprechend wütend reagierten die User im Netz nun auf oben zitierten Artikel der Times: "Boomer, die in ihren abbezahlten 4-Zimmer-Häusern in den Vorstädten sitzen, während ihre Kinder in den Schulden und den in die Höhe geschossenen Lebenshaltungskosten ertrinken und zusehen, wie der Winter schnell verschwindet: 'Aber was ist mit dem, was WIR wollen?'", schrieb eine Userin auf X erbost.