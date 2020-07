„SAG’S MULTI!“: So nimmst du teil

Regional Kamen schon in der vergangenen dritten runde Jugendliche vom Burgenland bis Vorarlberg ins Finale, so sollen heuer noch mehr Schülerinnen und Schüler aus den Bundesländern animiert werden, mitzumachen. Deshalb gibt es eine zusätzliche Regionalausscheidung in Salzburg.

„Wir reagieren damit auf das österreichweite Interesse, das „ SAG`S MULTI!" von LehrerInnen, Eltern aber vor allem von SchülerInnen entgegen gebracht wird", so Georg Kraft-Kinz und Ali Rahimi, die beiden Obleute von Wirtschaft für Integration.

Dahinter Durchgeführt wird „ SAG`S MULTI!" vom Verein Wirtschaft für Integration (VWFI) in Zusammenarbeit mit dem Verein EDUCULT. Der Stadtschulrat für Wien unterstützt das Projekt. UNIQA ist Haupt-, Coca-Cola Co-Sponsor und LUKOIL unterstützt mit großzügigen Spenden.