Reden mit Gänsehaut-Faktor

Nur ein Jahr habe es seine Familie in Afghanistan ausgehalten, schilderte Mohammad Mustafa Azizi, Gymnasiast im oberösterreichischen Schärding. Seine Eltern hatten vor den Taliban flüchten müssen – und suchten sich Russland, weil sie in Moskau studiert hatten. Dort wuchs der nunmehr 19-Jährige auf. Vor wenigen Jahren meinten die Eltern, es könnte die Zeit gekommen sein, zurück nach Kabul, der Hauptstadt Afghanistans zu übersiedeln. „In der Schule haben sie nur „Russe“ zu mir gesagt“, erzählt der Jugendliche dem Kinder-KURIER. „Überall nur ausgegrenzt, es war klar, wir mussten wieder weg.“ Russland war auch keine Option mehr und so hieß das Ziel Mitteleuropa. Zufällig landeten Mohammad Mustafa Azizi und seine Mutter nach einer Woche in Traiskirchen zunächst in Tirol und dann in Schärding. „Das war ein Glück“ berichtet er in seiner Rede. Er fand Aufnahme im Gymnasium, Lehrkräfte, die ihn unterstützten „und ich hab viel mit Büchern Deutsch gelernt“, so viel und so gut, dass sowohl er als auch seine Mutter zwischen Flüchtlingen und Polizei, dem Roten Kreuz und der Caritas immer wieder übersetz(t)en und dass er ins Start-Stipendien-Programm aufgenommen wurde. Sein Vater allerdings ist auf der Flucht aus Afghanistan in Griechenland hängen geblieben – „genau an dem Tag, als die Grenzen geschlossen wurden, das war im März“.

Bildung ist, so der Redner, die einzige große Lösung für alles. „Erst wenn der letzte Taliban erkennt, dass er seine Interessen nur erfolgreich vertreten kann, wenn er mit seinem gebildeten Gegenüber mithalten kann, wird er darauf achten, dass seine Kinder über die nötige Ausbildung verfügen können, damit sie niemals das Gefühl der Einflusslosigkeit erleben und erleiden müssen.“