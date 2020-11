Wie geht diese Verwandlung?

Zurück zur Frage, was wäre deine Ideen, was zu tun wäre, was muss man jetzt machen? Was könnten deiner Meinung nach wirksame Gegenstrategien sein?

Nur Integration, Terrorbekämpfung muss Terror-Ursachenbekämpfung heißen. Wenn du Jugendlichen ständig das Gefühl gibst: Wir wollen euch nicht, ihr seid gewalttätig und ihr werdet stehlen - dann machen sie’s wirklich und sagen: „Das erwartet eh jeder von mir!“

Es hilft nicht, in noch mehr Polizei zu investieren, in noch mehr Überwachungs-Kameras, in noch mehr Aufstocken des Verfassungsschutzes. Dann wissen sie gar nicht mehr, was sie mit den Abhörbändern und den gesammelten Informationen machen... Vergiss das! Man soll dieses Geld nehmen und nur in Integration reinbuttern.

Natürlich wird man auch immer einen gut ausgestatteten Verfassungsschutz brauchen. Aber was willst du gegen „einsame Wölfe“ machen, die nicht integriert und ohne Perspektive da leben, aber zu keiner Organisation gehören, in keiner Befehlsstruktur sind, daher keine verdächtigen Mails schreiben oder Telefonate führen – die hast du dann ja als Staatsschutz auch gar nicht auf dem Schirm.

Wie hast du für die „Gegenseite“, die der Polizei, des Verfassungsschutzes recherchiert, hattest du da Interviews, Gespräche, blicke hinter die Kulissen?

Ich hab einen gewissen Draht zur Polizei. Vor 40 Jahren war ich freier Mitarbeiter beim Profil und teilweise auch beim Kurier. Da hab ich mir für die Recherche Kontakte zur Polizei aufgebaut und manche hab ich auch heute noch bzw. neue. Mein Roman ist ja eine fiktionale Erzählung. Wenn wer Ähnlichkeiten erkennen mag, ist das seine Sache. Ich hab versucht, was ich weiß und was ich von einem Informanten gehört habe in die Schilderung, wie so eine Sitzung ungefähr abläuft zu verpacken. Und ich hatte schon durchaus ein Bedürfnis den Verfassungsschutz als überfordert darzustellen. Das war er - wie alle anderen Dienste in den anderen Ländern auch Und ein paar Sachen sind ja dann ohnehin allen aufgefallen: Dass er nach außen kein geschlossenes Bild abgibt, dass ein Informant aus dem Inneren Medien informiert hat, dass der Dienst nicht mehr in der Lage sei, die Sicherheit zu gewährleisten, dass ein ehemaliger Chef sich immer wieder mit guten Ratschlägen zu Wort meldet – das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn ein Vorgänger sagt, noch dazu öffentlich, wie’s die Nachfolger besser machen sollten. Und bekannt ist ja, dass es auch parteipolitische Konflikte gibt.