Kreativ für Solidarität & für Fairness

Raps voller Power, aber genau so auch leises, sanftes Spiel, Tänze und sehr humorvolle Szenen, manche bei denen Lachen im Halse stecken blieb – das kennzeichnete am Dienstag in der Halle E des Wiener MuseumsQuartiers 16 Ausschnitte aus den Stücken die Jugendliche von 63 Schulen unterschiedlichster Typen aus ganz Österreich gemeinsam mit professionellen Theaterleuten erarbeitet hatten. In ihren Heimatstädten – von Feldkirch bis Neusiedl – hatten sie diese im Frühjahr in voller Länge gespielt. Weiters gab`s zehn weitere, kleinere Projekte – work in progress – die auch je mindestens drei Mal präsentiert worden waren.

Breit wie die regionale Streuung war auch jene der Themen. Schülerinnen und Schüler des Poly Dornbirn sowie aus dem Gym und der HAK aus Lustenau setzten sich gemeinsam mit dem walk-tanztheater in „Haut" vor allem mit allen möglichen von vielen Seiten auf Jugendliche einstürzenden Anforderungen an den Körper und dessen Schutzhülle auseinander. Was im selbstbewussten Statement gipfelte: „Ich bin nicht cool... weil es überhaupt nicht cool ist, sich anzupassen, zu tun, was die anderen wollen...".