Netze, Zeichnungen und ein eigener Rap

Kinderrechte von Österreich blockiert

Die UN-Kinderrechtskonvention verspricht allen Kindern unabhängig von Status, Religion, Herkunft und Geschlecht die Deckung von wesentlichen Bedürfnissen, Schutz und Beteiligung. Dazu Rafael Kirchtag, Vorstandsmitglied des Don Bosco Flüchtlingswerks, eine Initiative der Salesianer Don Boscos, der Don Bosco Schwestern und von „Jugend Eine Welt“: „Leider hat sich die Situation unbegleiteter minderjährige Flüchtlinge (UMFs) in diesem Jahr massiv verschlechtert anstatt verbessert. UMFs wurden von der Ausbildungspflicht bis 18 ausgeschlossen, der Familiennachzug wurde verschärft und umstrittene Methoden der Altersfeststellung werden nach wie vor angewandt.“

Wer als junger Flüchtling in unser Land kommt, bleibt außen vor. „Flüchtlingskinder werden in erster Linie als Flüchtlinge gesehen, und nicht als Kinder“, empört sich Kirchtag und sagt: „Minderjährige Flüchtlinge haben ein Recht darauf, die Fürsorge und Betreuung zu erhalten, die ihnen laut UN-Kinderrechtskonvention zusteht. Dazu gehört auch das Recht auf Bildung und Ausbildung. Wird Jugendlichen die Bildung verwehrt, verwehrt man ihnen auch die Chance auf ein gelingendes Leben.“

Die Kinderrechtskonvention muss gesamt in den Bundesverfassungsraum gehoben werden, damit sich alle Kinder darauf berufen können. „Es ist an der Zeit, endlich alle Kinder gleich zu behandeln und im Flüchtlingskind das Kind und nicht den Flüchtling zu sehen. Die Politik ist gefordert“, so Kirchtag abschließend.

Diakonie: Radikale Reform der Unterbringung und Betreuung notwendig

„Flüchtlingskinder sind nicht nur Flüchtlinge, sondern vor allem Kinder“, betont Christoph Riedl, Asylexperte der Diakonie Österreich anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte. „Deshalb fordert die Diakonie seit Jahren die sofortige Übernahme sämtlicher Unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge (UMF) in die Verantwortung der Kinder- und Jugendhilfe der Bundesländer. Und zwar zu den gleichen Unterbringungsstandards wie für österreichische Kinder“, betont Riedl.

Immer noch Millionen Fälle von Kinderrechtsverletzungen täglich

Das UNO Kinderhilfswerk UNICEF zieht am internationalen Tag der Kinderrechte eine erschreckende Bilanz: Obwohl seit der Annahme der UN-Kinderrechtskonvention im Jahr 1989 viele Fortschritte für das Wohlergehen der Kinder erzielt wurden, werden jeden Tag die Rechte von Millionen von Kindern immer noch missachtet!

Es sterben immer noch beinahe sechs Millionen Kinder jährlich an Ursachen, die eigentlich vermeidbar wären. Des Weiteren sterben Kinder aus ärmeren Haushalten doppelt so oft vor ihrem fünften Geburtstag als Kinder aus reicheren Ländern. Beinahe 50 Millionen Kinder sind von ihrem Zuhause entwurzelt - 28 Millionen davon mussten aufgrund von Konflikten und Kriegen flüchten. Kinder in belagerten Gebieten wie in Syrien, dem Irak und dem Norden von Nigeria sind häufig Kinderrechtsverstößen ausgesetzt - oftmals sind ihre Schulen, Krankenhäuser und ihr Zuhause unter Beschuss. Weltweit leben 250 Millionen Kinder in Ländern, die von Konflikten betroffen sind.

Fast 385 Millionen Kinder leben in extremer Armut und mehr als 250 Millionen haben keine Möglichkeit in die Schule zu gehen und zu lernen. Fast 300 Millionen Kinder leben in Gebieten mit stark verunreinigter Luft - das ist nahezu jedes siebte Kind weltweit. Die Luftverschmutzung in diesen Gebieten ist sechsmal höher als internationale Richtlinien erlauben.

Wenn die Trends der vergangenen 15 Jahre bis 2030 anhalten, werden bis dahin circa 167 Millionen Kinder in extremer Armut leben. Etwa 69 Millionen Kinder unter fünf Jahren werden zwischen 2016 und 2030 an vermeidbaren Krankheiten sterben - das sind 3.6 Millionen pro Jahr. Weitere 60 Millionen Kinder im Grundschulalter werden vermutlich nicht in die Schule gehen.

„In Zeiten wie diesen sind durch Konflikte, Krisen und vernichtende Armut Millionen Kinder - wie auch deren Zukunft und Rechte - einem großen Risiko ausgesetzt. Daher ist der Schutz der Kinderrechte dringender als je zuvor - und der Schlüssel, um stärkere und stabilere Gesellschaften aufzubauen“, so David Hagen, Kinderrechtsexperte von UNICEF Österreich. „Wir müssen diese Kinderrechtsverstöße beenden, indem wir vor allem die ärmsten Kinder erreichen. Andernfalls zahlen wir den Preis eines langsameren Wachstums, größerer Ungleichheit und weniger Stabilität.“