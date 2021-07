Junge Kritik rund um Weiter leben – eine Jugend

Shopping – eine Freizeitbeschäftigung, die viele gern haben. Ob Kärntnerstraße, Mariahilferstraße oder Neubaugasse – all diese Straßen und Gassen Wiens tragen ihre Geschichten mit sich. Wir sehen teilweise sehr schöne alte Gebäude die unsere Touristen bewundern. Doch es steckt doch viel mehr dahinter, mehr als wir mit den Augen sehen können. Wahre Geschichten. Ich denke an all die Menschen die hier gewohnt haben und deren Leben. Wie haben sie gelebt, was haben sie gefühlt? Soviele Menschen und deren einzelnen Erlebnisse. Wer wird sich daran erinnern, wenn sie sterben? Stirbt Geschichte aus?

Geschehnisse verdeutlichen sich und werden klar vor den Augen. Gestern Abend saß ich im Theater und sah ein Stück über ein junges Mädchen. Eigentlich ein ganz normales Mädchen, außer dass sie Jüdin war. Zu einer Zeit geboren und aufgewachsen in der dies nichts Gutes hieß. In dem Stück erzählte sie von ihren frühen Jahren in denen sie dachte, glücklich zu sein, und von jenen in denen sie Schreckliches erlebt hat, und ihr alles genommen wurde.