Ideen für mehr Sicherheit im Kindergarten: Gewinner sind die Kinder

Spielend und bastelnd entdecken die Kinder aus dem kleinen Bergdorf Schnifis im Vorarlberger Walgau zwischen Feldkirch und Bludenz den öffentlichen Raum. Ein Thema dabei ist natürlich die Sicherheit. Im Kindergarten haben sie sich damit so gründlich auseinandergesetzt, dass sie den Ideenbewerb der Allgemeinen UnfallVersicherungsAnstalt (AUVA) gewannen.

Obwohl in dem kleinen Bergdorf Verkehr nicht die zentrale Rolle spielt, nimmt die Vorbereitung darauf einen breiten Raum ein. Immerhin bedeutet die ruhige Lage, „dass bei uns viele Kinder schon allein zu Fuß in den Kindergarten kommen", erzählt Leiterin Silvia Cip dem KURIER. Die Verkehrsregeln werden durchgespielt, Verkehrszeichen und -ampeln (von denen es in Schnifis gar keine gibt) gebastelt. Dann geht`s raus auf die Straße. Gemeinsam wird der Ort abgegangen. „Besonders auf verwinkelte Gassen zu achten und ums Eck zu schauen muss geübt werden", berichtet die Pädagogin. Und natürlich das umsichtige Überqueren von Straßen, weil den Kindern auch vermittelt wird, dass sie sich nicht unbedingt auf richtiges Verhalten Erwachsener verlassen dürfen.

Außerdem kam ein Theaterstück dazu in den Kindergarten. Die Clownfrau kennt sich auf der Straße nicht aus und lässt sich das richtige Verhalten von den Kindern zeigen.

Eine andere Aktion war zu lernen, woher Geräusche kommen. Dabei sitzt ein Kind in der Mitte eines Kreises und bekommt die Augen verbunden. Ein anderes Kind bekommt von der Kindergärtnerin ein leises Instrument und darf es spielen. Das Kind in der Mitte muss mit dem Finger in die Richtung zeigen, aus der das Geräusch kommt.