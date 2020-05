„Darauf konzentrieren, was wichtig ist!“

Leben am Rande des Todes und Sterben in Würde – begleitet von Menschen statt in Einsamkeit – damit beschäftigten sich Jugendliche des Gymnasiums der Kreuzschwestern Gmunden. Nicht theoretisch, sondern ganz praktisch – durch Begegnungen mit Menschen in der Palliativstation des Landeskrankenhauses Vöcklabruck. Für das Projekt „Dem Leben Bedeutung geben“ erhielten Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse des Gymnasiums und Oberstufen-Realgymnasiums im ehemaligen Pensionat der Kreuzschwestern Gmunden Ort (geblieben ist der Name Pensi) Mitte November 2013 den nach einem früheren oberösterreichischen Landeshauptmann benannten Erwin Wenzl Preis für herausragende Leistungen in der Kategorie Schüler/innen.