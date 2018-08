Conway will Anerkennung für Belästigungs-Debatte

Während einer Diskussion an der University of Virginia im vergangenen November stellte jemand aus dem Publikum Conway die Frage, wie sie angesichts der sexuellen Übergriffe, die Trump vorgeworfen werden, wegdiskutieren könne, seine Kampagnenmanagerin zu sein. Das berichtet die Huffington Post. Trump wird von mindestens 16 Frauen vorgeworfen, sexuelle Übergriffe gegen sie verübt zu haben, wobei die Vorfälle bis in die 1980er-Jahre zurückliegen sollen. Conway antwortete, dass sie es bedauerlich findet, dass sexuelle Übergriffe an dieser Stelle dafür benutzt werden würden, Schlagzeilen zu machen.