Keine Werbung für Schönheiteingriffe: Frankreich will gegen Influencer vorgehen

Frankreich will Influencern in Online-Netzwerken Werbung für Schönheitschirurgie, Säckchen mit tabakfreiem Nikotin zum Lutschen und Geschäfte mit Sportwetten verbieten. Der Senat, die zweite Kammer des französischen Parlaments, befasst sich von Dienstag an in Paris mit einem entsprechenden Gesetzesvorschlag, der bereits von der Nationalversammlung verabschiedet worden war. Die Senatoren wollen die Strafen für Verstöße weiter verschärfen.

Nach dem Gesetzentwurf muss Werbung in Beiträgen von Influencern künftig eindeutig als solche gekennzeichnet werden. Wer dagegen verstößt, soll mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden.