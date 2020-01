Flitzen im Zeitalter der Influencer: Ein Millionengeschäft

So uneigennützig die Aktion wirken mag: Die 23-Jährige zog damit nicht nur die Aufmerksamkeit der rund 38.000 Zuschauer vor Ort sondern auch jene von Millionen vor den Fernsehgeräten auf sich - beim Nightrace 2019 schauten laut ORF fast zwei Millionen zu. Ihr Auftritt dürfte so nur zweitrangig zum Gedenken an den verstorben NBA-Star geführt haben.

Vielmehr verschaffte sich Wolanski, die hauptberuflich als Influencerin tätig ist - nicht nur neue Follower auf Instagram, sondern gesteigerte Bekanntheit und eine gratis Werbefläche. Für jemanden, der hauptsächlich mit Werbedeals Geld macht, bedeutet jeder neue Follower nicht zuletzt potenziell höhere Gagen. Wolanski war bereits im Finale der Fußball-Champions League 2019 zwischen Liverpool und Tottenham in Erscheinung getreten.

Flitzen als Geschäftsmodell

Für einen finanziellen Einsatz von 15.000 Euro, den sie als Geldstrafe zu zahlen hatte, und dem Gegenwert eines bedruckten Badeanzuges generierte Wolanski mit ihren Flitz-Aktionen beim Finale einen Werbewert in Millionenhöhe. Das Video von ihr auf dem Spielfeld der Champions League wurde plattformübergreifend mehrere Millionen Mal geklickt - zugungsten ihres Ex-Freundes Vitaly Zdorovetskiy, der auf dem Badeanzug für seine Prank-Seite warb. Im Fernsehen war der Aufdruck zwar nicht scharf zu erkennen, Fotos von dem Ereignis verbreiteten sich allerdings in Lichtgeschwindigkeit in den Sozialen Netzwerken, und sorgten für einen rasanten Anstieg der Zugriffe.