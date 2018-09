Keine Kuscheltiere im Klassenzimmer: Tweet über Verbot polarisiert

Kuscheltiere als stille Unterstützer

Wie wichtig es für Kinder im Schulalter ist, ihre Stofftiere auch im Unterricht bei sich haben zu dürfen, bestätigt Kinderpsychotherapeutin Eva Busch im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Demnach würden Kuscheltiere Kindern ein Gefühl von Sicherheit geben. "Es spricht also nichts dagegen, seinen Teddy mit in die Schule zu bringen. Er ist ja zum Glück stumm. Etwas anderes ist es bei diesen Sprechtieren. Die stören natürlich den Unterricht", führt Busch aus. Aus entwicklungspsychologischer Sicht sei es zudem nicht problematisch, wenn Kinder auch im Schulalter noch mit Kuscheltieren spielen. "Manche Kinder sind eben ängstlich und bestehen auf ihr Plüschtier. Andere fühlen sich schon wie die Großen, wenn sie in die Schule kommen und wollen auf keinen Fall eins mitnehmen."

Wie mit Teddy. Puppen und Co. im Klassenzimmer umgegangen wird – und ob den Kindern einen Eingewöhnungs- bzw. Entwöhnungsphase zugestanden wird, entscheide letztlich aber die jeweilige Schulleitung.