Kampfhunde als Therapietiere

Hunde aus dem Tierheim bekommen eine neue Chance. Der Wiener Tierschutzverein WTV und der Verein Tiere als Therapie TAT starten am 16. November ein gemeinsames Projekt: In der ersten Stufe wurden zehn Hunde des Tierschutzhauses in Vösendorf ausgesucht. Es handelt sich dabei vor allem um sogenannte „ Kampfhunde“. Die Vierbeiner werden nun in regelmäßigen Abständen mit ihren Paten als Therapiebegleithunde geschult.

Der Weg zum TAT-Therapiebegleithunde-Team ist nicht einfach, die Vorgaben sind streng. Die Tiere müssen in den Bereichen Kontakte mit Menschen, Kontakte mit anderen Hunden, Gewöhnung an therapiespezifische Situationen und Kontrollierbarkeit trainiert werden. Die Halter bekommen eine Schulung über Grundlagen von Hundeverhalten und Einsatzmöglichkeiten in der Pädagogik, im geriatrischen Bereich und für die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen.