Ivanka kassiert Shitstorm für Lob an Oprah

Nach ihrer flammenden Rede bei den Golden Globes fordern viele Amerikaner im Internet, dass Oprah Winfrey (63) US-Präsidentin wird. Selbst die Tochter von Amtsinhaber Donald Trump schwärmt. "Habe eben Oprahs starke und inspirierende Rede bei den Golden Globes gesehen", twitterte Ivanka Trump (36) am Dienstag. "Lasst uns alle zusammenkommen, Frauen und Männer, und sagen: Die Zeit ist um."

Just saw @Oprah 's empowering & inspiring speech at last night’s #GoldenGlobes . Let’s all come together, women & men, & say #TIMESUP ! #United https://t.co/vpxUBJnCl7

In ihrer Dankesrede für den Ehrenpreis sprach Winfrey bei der Gala in Los Angeles über eine Zukunft ohne sexuelle Übergriffe durch Männer, aber auch über Bürgerrechte und Rassismus. Daraufhin verbreitete sich schnell der Hashtag #OprahForPresident im Netz (mehr dazu hier).

Das Lob der Präsidenten-Tochter sorgte für aufgebrachte Reaktionen im Internet. Nutzer sozialer Medien erinnerten Trump daran, dass auch ihr Vater sexueller Belästigungen bezichtigt wird. "Toll! Du kannst eine stolze Spende an den Time's Up Legal Defense Fund leisten, um die Anklägerinnen deines Vaters zu unterstützen", twitterte Schauspielerin Alyssa Milano, die im Herbst die #MeToo-Kampagne gegen Sexismus gestartet hatte.

Great! You can make a lofty donation to the Time's Up Legal Defense Fund that is available to support your father's accusers.https://t.co/A8HCVa715v