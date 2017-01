Mindestens 39 Menschen wurden bei einem Terrorangriff auf eine Silvesterparty in einer Nobeldisco in Istanbul getötet (mehr dazu hier). Unter den Toten soll auch Mustafa Sezgin Seymen sein. Seine Verlobte Sezen Arseven soll sich zum Zeitpunkt des Anschlags ebenfalls in dem Istanbuler Club befunden haben, wurde jedoch nur leicht verletzt.

Foto: Facebook

Rührender Abschied

Auf Instagram postete Arseven nun ein Pärchen-Foto von sich und Seymen und verabschiedete sich mit rührenden Worten von ihrer großen Liebe. Die Bild übersetzt diese folgendermaßen: "Ich bin von dort alleine zurück nach Hause gekommen, wo wir zusammen gefeiert haben. Keiner schaute mich so an wie Du. Keiner liebte mich wie Du. Du bist der Mann, der mich geküsst hat, selbst wenn ich geschlafen habe. Uns gibt es nur noch in Bildern. Ich habe meinen Mann, meinen Partner, meine Liebe verloren."

Laut eines Berichts der Hürriyet haben sich Seymen und Arseve erst vor Kurzem verlobt. Die Zeitung berichtete außerdem, dass Seymen in Trabzon geboren wurde und seine dort lebenden Eltern am Sonntagmorgen vom Tod ihres Sohnes erfahren hätten. Der Leichnam soll bereits in den Heimatort überführt worden sein, wo die Beerdigung am Montag stattfinden soll.