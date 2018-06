Irland: 2.500 Frauen stellen neuen Nacktbade-Weltrekord auf

Samstagmorgen ließen über 2.500 Frauen am Strand von Meaghermore in Irland Hüllen und Hemmungen fallen und begaben sich in das zwölf Grad kalte Wasser der Irischen See. Das Event "Strip and Dip" fand heuer schon zum sechsten Mal statt. Organisiert wird die Aktion von Deirdre Featherstone, die den Brustkrebs besiegt hat. Mit dem Event, das heuer rund 50 Kilometer südlich von Dublin stattfand, sammelt sie Geld für den guten Zweck. Dieses Jahr gingen die Einnahmen an die Organisation Aoibheann’s Pink Tie, eine irische Krebshilfeinitiative für Kinder.