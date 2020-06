Ein neuer Schritt ins Arbeitsleben

Renée sitzt zum ersten Mal nach langer Zeit wieder vor dem Computer. "Ein bisschen unsicher bin ich schon, ob ich das alles schaffe", sagt die Frau mit der lila Haube und den bunt lackierten Nägeln. Sie erzählt, dass sie schon länger "draußen ist". Früher habe sie in einem Büro gearbeitet, jetzt will sie ihre Kenntnisse auffrischen. Dafür kommt sie zur Computerschulung ins Internetcafé "ZwischenSchritt" in Wien-Simmering, das vom Arbeiter-Samariter-Bund geführt wird. "Viele Menschen, die kommen, um eMails zu schreiben, etwas auszudrucken oder sich wie Renée schulen zu lassen, sind in der Wiedereinstiegsphase ins Arbeitsleben", erklärt die Sozialarbeiterin Susanne Studeny.