Indien: Rauchender Elefant gibt Rätsel auf

Heilende Wirkung?

Die Wissenschafter nehmen an, dass sich das Säugetier die Kohle aus medizinischen Gründen zuführte. "Ich glaube, dass der Elefant versucht hat, Holzkohle zu essen", erklärt Varun Goswami, WCS-Forscher und Elefantenexperte, im Gespräch mit dem Independent. "Es sieht so aus, als hätte sie die Stücke vom Waldboden aufgehoben, die Asche weggeblasen und den Rest gegessen." Kohle würde Giftstoffe im Körper binden, so Goswami. Es sei denkbar, dass Elefanten sich diese Wirkung zunutze machen. Verkohlte Holzstücke würden außerdem abführend wirken. Deshalb essen Elefanten diese beispielsweise nach Waldbränden oder Blitzeinschlägen.

Der Nagahrole Nationalpark liegt im Südwesten Indiens und beheimatet gefährdete Arten wie Asiatische Elefanten, Gaurs (größter lebender Vertreter der Rinder) und Tiger. Die Wildlife Conservation Society, die sich auf der ganzen Welt für den Artenschutz engagiert, stattet dem Gelände im Zuge einer Langzeiterhebung zum Jagdverhalten von Tigern regelmäßig Besuche ab.