IKEA produziert eigenes Fernseher-Set

Die neue TV-Möbel-Kombination soll zunächst im Juni in fünf europäischen Städten auf den Markt kommen. Im Herbst soll Uppleva in sieben europäischen Ländern erhältlich sein. Die Preise sollen bei ca. 730 Euro beginnen. Tolgu Oncu, IKEAs Verkaufs-Chef in Schweden, zeigt sich überzeugt vom Erfolg des Konzepts: "Wir haben klare Signale von Kundenseite, dass es ein Bedürfnis danach gibt, Heim-Elektronik kaufen und mit der eigenen Einrichtung auf einfache Weise kombinieren zu können."



Ob Uppleva auch in Österreich in den Handel kommt, ist noch unklar. Laut IKEA Österreich wartet man hierzulande erst die Akzeptanz auf den Testmärkten ab. Sollte sich Uppleva als Hit erweisen, kommt das TV-Möbel frühestens im Frühjahr 2013 nach Österreich.