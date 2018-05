Ikea lässt Pflanze für Experiment mobben

Kritik an Unwissenschaftlichkeit

Jedoch wurde mittlerweile auch Kritik an dem Experiment laut, denn es würde suggerieren, dass Pflanzen den Menschen verstehen könnten. Christoph Forreiter, Professor für Allgemeine Pflanzenphysiologie an der Universität Marburg, sagte gegenüber der Plattform t-online.de, dass ihm nicht bekannt sei, dass Pflanzen auf Sprachinhalte reagieren. Er gab jedoch auch zu bedenken, dass Pflanzen durchaus kommunizieren würden, nicht nur untereinander, sondern auch mit Pilzen und Bakterien. Funktionieren würde diese Kommunikation über Botenstoffe, die mit Hormonen im Tierreich und beim Menschen vergleichbar seien.

Warum die beiden Ikea-Pflanzen im Video am Ende des Experiments so unterschiedlich aussahen, lässt sich laut Forreiter nicht so leicht beantworten. Neben den gleichen Bedingungen in puncto Licht, Temperatur, Luft und Wasserversorgung während der Zeit der Beobachtung, sei es für eine Vergleichbarkeit auch wichtig, dass die beiden Pflanzen unter den gleichen Bedingungen aufgewachsen sind. Bekannt ist zudem nicht, ob eine Pflanze möglicherweise vor dem Experiment bereits krank war und ob die Erde, in der die Pflanzen bislang gewachsen sind, die gleiche war, genauso wie die Menge an Pilzen und Bodenbakterien.

Ikea plant dennoch, das Experiment auf andere Schulen im Land auszuweiten. Das sagte Vinod Jayan, Ikea-Geschäftsführer in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in einem Bericht des Fachblatts Adweek.