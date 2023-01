"Ich weiß, wie es ist ...": KURIER startet neuen Podcast

Wissen Sie, wie es ist, eine Depression zu haben? Wissen Sie, wie es ist, diskriminiert zu werden? Wissen Sie, wie es ist, nach einem schweren Schicksalsschlag wieder neu anfangen zu müssen? Wahrscheinlich kann jede und jeder von uns zumindest eine dieser Fragen mit einem Ja beantworten. Wir alle leben. Wir alle erleben – nicht immer nur Schönes und Positives. Doch wie sieht es aus, wenn es darum geht, offen darüber zu sprechen und das Erlebte und Gefühlte zu teilen?

Die 38-jährige Natalie will mit dem Tabu und dem Schweigen brechen. Sie ist eine zierliche Frau, die viel Wärme und Güte ausstrahlt. Natalie lebt heute in der Steiermark in einem kleinen Holzhäuschen, das von Wald und Natur umgeben ist. Genauso wollte sie es. Einen Ort zum Wohnen, an dem sie den ständigen Bewertungen der Gesellschaft nicht mehr ausgesetzt ist. Natalie „muss mit Depressionen leben“, so formuliert sie es. Die wenigsten Menschen hätten eine Vorstellung, was das im Alltag und für das Umfeld bedeutet.