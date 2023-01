Natalie erzählt

Wir alle leben. Wir alle erleben – nicht immer nur Schönes und Positives. Doch wie sieht es aus, wenn es darum geht, offen über psychische Leiden oder schwere Schicksalsschläge zu sprechen und das Erlebte und Gefühlte zu teilen?

Die 38-jährige Natalie will mit dem Tabu und dem Schweigen brechen. Sie ist 38 Jahre alt und erzählt in einem ausführlichen Gespräch von ihrer schweren Kindheit, der alkoholkranken Mutter und dem Vater, der sie nie wollte. Diese Erfahrungen prägten sie so sehr, dass sie immer mehr ins "Funktionieren" abdriftete, ein Tag nach dem anderen. Immer weniger spürte sie sich selbst. "Ständiges Ablenken, um nicht zu merken, wie traurig man eigentlich ist", so beschreibt sie es. Bis der absolute Tiefpunkt kam.

Heute ist sie Mutter von zwei Kindern und lebt in einer Beziehung. Natalie gibt Einblick in ihren jahrelangen Kampf und in ein System, das es Menschen mit Depressionen nicht unbedingt leichter macht. Aber durch ihre Geschichte lernen wir auch, wie wichtig verständnisvolle Menschen sind und dass sich kleine Schritte enorm groß anfühlen können. Und dass ein schöner Tag zu Tränen rühren kann.