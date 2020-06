Hunde warnen, bevor sie zuschnappen

"Mein Hund hat noch nie gebissen." Häufig sind Hundehalter überrascht, wenn ihr geliebtes Haustier das erste Mal zuschnappt. Auch Benimm-Lehrer Thomas Schäfer-Elmayer ist verwundert, dass sich sein Rex plötzlich nicht mehr anständig zu benehmen weiß (siehe Chronik-Teil).

Dabei wissen Hundetrainer wie Brigid Weinzinger, dass fast kein Tier unvermittelt andere Hunde oder Menschen attackiert: "Wer die Körpersprache eines Hundes lesen kann, erkennt die Warnsignale, die das Tier vorher aussendet." Aggressiv wird ein bisher friedlicher Hund laut Weinzinger erst dann, wenn er Angst hat und sich verteidigen will. Oft hat er schlechte Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit anderen Rüden, und reagiert auf alle Rüden angriffig: "Manchmal verstärkt der Besitzer die Reaktion des Tieres, weil er es in seiner Panik allein lässt", sagt die Verhaltensberaterin. "Der Hund lernt Folgendes: Ich muss diese Gefahrensituation selbst meistern."

Hundepsychologin Kathrin Schar weiß, worauf Hundehalter achten müssen: "In der Regel knurren Hunde, weil sie etwas mitteilen wollen. Es ist auch möglich, dass sie sich groß machen oder ausweichen. Ich muss mich damit auseinandersetzen und hinterfragen, warum er das tut." Aber auch banale Beschwichtigungssignale wie Schütteln, Gähnen oder den Kopf wenden können bedeuten, dass sich der Hund gestört fühlt. Schar empfiehlt, von Anfang an mit Erziehung vorzusorgen: "Vom Welpenalter an sollte ich dem Hund Impulskontrolle beibringen. Er lernt, gelassen zu bleiben, sich zurückzunehmen, auch wenn er aufgeregt ist. Ich muss dem Hund souverän vorleben, was in welcher Situation zu tun ist, das gibt ihm Sicherheit."