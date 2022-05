Humanmediziner rettet Giraffe und weint vor Rührung

Werden Tiere in Zoos krank, wenden sich die Mitarbeiter immer häufiger an Humanmediziner. Und die können helfen. So wie jetzt in San Diego, wo die Giraffe namens Msituni mit verbogenen Vorderpfoten geboren wurde. Die Tierpfleger befürchteten, dass das Kalb nicht überleben würde - schließlich konnte es so nicht gesäugt werden und auch nicht herumlaufen.

Somit war klar: Das Giraffenbaby braucht Schienen, was eine ziemliche Herausforderung ist: Das Neugeborene war immerhin 178 cm groß und wurde jeden Tag größer. Also wandten sie sich an die Orthopädietechnik-Experten der Hanger-Klinik, wo Ara Mirzaian seinem ersten tierischen Patienten begegnete.

"Es war ziemlich surreal, als ich zum ersten Mal davon hörte", sagte der Orthopäde Mirzaian diese Woche der Presseagentur Associated Press. Nicht ohne Stolz besuchte er einige Tage später das Giraffenbaby, das mittlerweile ohne Probleme neben den anderen Giraffen herumstolzierte.

"Wir legen normalerweise Gips und Verbände und so etwas an. Aber bei so etwas Umfangreichem wie dieser Schiene, die das Kalb bekommen hat, mussten wir uns wirklich an unsere Kollegen aus der Humanmedizin wenden", sagte Matt Kinney, leitender Tierarzt der San Diego Zoo.