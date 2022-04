Katzen mit bunten Halsbändern jagen weniger Vögel

Katzen mit einer bunten Halskrause und einem Glöckchen erwischen weniger Vögel. Dies hat eine Studie gezeigt, in der die Vogelwarte Sempach untersuchte, wie Katzen am Jagderfolg gehindert werden. Trugen Katzen ein Glöckchen an einer farbigen Halskrause, erwischten sie rund 60 Prozent weniger Säugetiere, wie die am Mittwoch von der Vogelwarte Sempach in Zusammenarbeit mit der Forschungs- und Beratungsgemeinschaft SWILD veröffentlichte Untersuchung zeigt.

37 Prozent weniger Vögel erwischt

Mit einer bunten Halskrause hätten sie 37 Prozent weniger Vögel nach Hause gebracht. In der Schweiz lebten zuletzt rund 1,7 Millionen Hauskatzen. 70 Prozent von ihnen seien draußen unterwegs. Diese hohe Anzahl könne Vögeln, Kleinsäugern, Reptilien und Amphibien große Probleme bereiten, heißt es weiter.

Derzeit brüten viele Vögel. Wenn sich ein junger Vogel außerhalb des Nests in Gefahr bringt - etwa durch eine Katze in der Nähe - rät die Vogelwarte Sempach ihm zu helfen. Beispielsweise solle der Vogel in ein nahe gelegenes Gebüsch gesetzt werden. Die Eltern würden sich dann wieder um ihr Junges kümmern.

Die Studie "Wirkungsvolle und katzenfreundliche Maßnahmen zum Schutz von Wildtieren vor Katzen" führten SWILD und die Vogelwarte Sempach 2019 und 2020 durch. Für eine weiterführende Studie in diesem Jahr ist SWILD auf der Suche nach Katzenhalter- und -halterinnen. Darin werden zwei weitere Maßnahmen untersucht: das tägliche Spiel mit der Katze und eine proteinreiche Ernährung.