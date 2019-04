Hühnerhaltung im Trend: Hör mal, wer da gackert

Huhn zu haben, ist in Mode gekommen. Spätestens seit sich Stars wie Barbra Streisand oder Liz Hurley als Hühnerfans outeten, hält man das Federvieh im Landhaus und sogar in der Stadt.

Hühnerfreund zu sein, bedeutet aber mehr, als nur Hühner zu besitzen. Viele bauen eine enge Beziehung zu den Vögeln auf, ähnlich wie zu Katzen oder Hunden. Wie das ist, hat die Autorin Manuela von Perfall gemeinsam mit der Fotografin Jessica Jungbauer in einem Buch zusammengefasst: „Vom Glück, mit Hühnern zu leben“ (Verlag Callwey). Manuela von Perfall lebte selbst mit ihren Hühnern namens Chicken, Nugget oder Juli. Sie durften sogar zu ihr ins Haus. Die tierliebende Autorin ist vergangenen Herbst im Alter von 66 Jahren überraschend verstorben.

In ihrem Buch verraten 17 Hühnerbesitzer, was das Leben mit Hühnern für sie persönlich bedeutet. Etwa die in New York lebende Schauspielerin Isabella Rossellini („Blue Velvet“, „Fearless“), die erzählt, wie sie aufs Huhn gekommen ist: „Ich wollte Hühner, also bestellte ich welche online. Sie kamen per Post in einer Schachtel mit Luftlöchern.“ Auch Rossellini gibt ihren Hausvögeln Namen, wie etwa Speedy oder Andy Warhol. Was sie ebenfalls verrät: „ Hühner schließen Freundschaften. Ich streichle Hühner gern. Sie sind viel weicher als jede Katze, jeder Hund.“ (Sorry Hunde- und Katzen-Fans!)