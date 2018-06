Holland: Teenies lassen Müll liegen, Polizei erteilt ihnen Lektion

Hinter uns die Sintflut: Nach diesem Motto haben Jugendliche im südholländischen Ort Nieuwpoort in der Nacht auf Sonntag jede Menge Müll auf einer Straße hinterlassen, nachdem sie sich dort ausgiebig vergnügt und verköstigt hatten.

Als die örtliche Polizei den Abfall entdeckte, zögerten die Beamten nicht lange, packten den Müll in Säcke und luden diesen in den Vorgärten von einigen Mitgliedern des "harten Kerns" der Gruppe ab. Das berichtete die Nachrichtenagentur ANP am Wochenende.