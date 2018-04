Das Anti-Wegwerf-Gesetz landet im Müll

1,5 Millionen Menschen gelten in Österreich als armutsgefährdet, müssen mit weniger als 1185 Euro monatlich auskommen. Andererseits landen jährlich 577.000 Tonnen Lebensmittel im Müll.

Angesichts dieser Zahlen stemmen sich zahlreiche Initiativen gegen die Verschwendung von Ressourcen. In Frankreich gibt es seit 2016 eine entsprechende Regelung, in Deutschland erteilte die Regierung einer Petition hinge gen eine Absage. Hierzulande fordert eine Initiative konkret ein Anti-Wegwerfgesetz, wonach Supermärkte zur Ab gabe unverkäuflicher Ware an die Zivilgesellschaft verpflichtet werden sollen. Das Begehr führte nun wohl zu einem Entschließungsantrag im Nationalrat, aber weder hat das Par- lament einen Gesetzesentwurf vorbereitet, noch sieht das Ministerium Handlungsbedarf.

Oliver Hönigsberger, ein Kärntner Informatiker, ehemaliger Grüner und nach den Parteiturbulenzen für die „Verantwortung Erde“ im Ge meinderat von Ossiach, sind die Praktiken der Supermärkte seit Jahren ein Dorn im Auge: Lebensmittel, die kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen, werden täglich entsorgt, obwohl sie noch genießbar wä ren. Gemeinsam mit Aldo Haumann aus Wien gründete er im Jahr 2015 eine Interessensgemeinschaft, die sich mit der Idee eines Anti-Weg werf-Gesetzes ans Par lament wandte und es nach langem Ringen in den Umweltausschuss des Nationalrates schaffte.

Am 21. März 2018 war die Causa endlich Sitzungsthema. „Ein Anti-Wegwerf-Gesetz fordern die UnterzeichnerInnen der Bürgerinitiative gegen die Verschwendung von noch nutzbaren Lebensmitteln. Ziel ist darüber hinaus die Ver ringerung einer Überproduktion. Zur Umsetzung werden unter anderem die Förderung der Sharing Economy und die Einführung von Müllwächtern (Menschen, die die zum Verzehr geeigneten Lebensmittel an Bedürftige oder Organisationen weiter geben, Anm.) vorgeschlagen“, heißt es in einem Antrag von ÖVP und FPÖ.