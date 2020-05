Heizen, bis der Arzt kommt

Dieser Brennstoff erfreut sich zunehmender Beliebtheit, gehört er doch zu den nachwachsenden Rohstoffen, ist klimafreundlich und liefert behagliche Wärme. Diese Vorteile für Mensch und Umwelt können allerdings nur bei richtiger Verwendung realisiert werden. Welche hohen Schadstoffbelastungen durch nicht sachgemäßes Heizen mit Holz entstehen, konnte bereits mehrfach in Untersuchungen, auch in Österreich, festgestellt werden. Diesen zufolge tragen veraltete Holzheizungen massiv zur Feinstaubbildung bei.

Die Belastung durch Feinstaub wird übrigens auch für den Innenraum unterschätzt. Offenes Kaminfeuer hat nämlich neben der romantischen Behaglichkeit auch Schattenseiten, denn offene Holzfeuer in den eigenen vier Wänden setzen enorme Mengen an ultrafeinen Staubwolken frei, die lange in den Räumen hängen bleiben.

Während es unter optimalen Bedingungen (mit moderner Technologie) zur Verringerungen gesundheitsrelevanter Schadstoffemissionen kommt, steigt die Menge an ausgestoßenem Dioxin beim Einsatz von zu feuchtem Holz oder bei zu geringer Luftzufuhr auf das mehr als 40-Fache an. Wenn lackiertes Holz mitverbrannt wird, entsteht die 500-fache, und bei Beimischung von PVC die 1000-fache Menge an Dioxin. Insgesamt muss in diesem Bereich noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden, nämlich dass maßvolles, vernünftiges Heizen nichts mit einem Verlust an Lebensqualität zu tun hat, sondern mit einem glatten Gewinn.