Hawaii: US-Behörde warnt vor Mashmallow-Rösten über Vulkan

Der Kilauea im US-Staat Hawaii ist einer der aktivsten Vulkane der Welt und war am 3. Mai erneut ausgebrochen. Rund 2.000 Bewohner mussten bereits ihre Häuser verlassen. 71 Häuser wurden durch den Vulkanausbruch zerstört. Durch die Aktivitäten des Vulkans brachen in seiner Umgebung Risse auf, aus denen Gaswolken oder glühende Lava treten. Am Wochenende hatte eine Aschewolke des Kilauea auch die 3.700 Kilometer entfernten Marshallinseln eingehüllt.