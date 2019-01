HariboChallenge: Warum Gummibärchen jetzt Adele covern

"Hört auf Gummibärchen zu verschwenden"

Der Erfolg der #HariboChallenge blieb von der Plattform Tik Tok nicht unbemerkt. Auf ihrem Twitter-Account hat das Portal mittlerweile zu den skurrilen Videos Stellung genommen. "Bitte hört auf Gummibärchen zu verschwenden", schrieb man. "Oder teilt sie wenigstens mit uns", hieß es mit einem Augenzwinkern weiter.

Wie bei jedem Netz-Phänomen sind mittlerweile auch Spin-offs, also Abwandlungen der Challenge, aufgetaucht. In den besagten Clips spielen statt der Süßigkeiten in Bärchenform andere Gegenstände, etwa Plüschtiere oder Papierkraniche, die Hauptrollen.

Aber sehen Sie selbst: