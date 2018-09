Handy oder Sex? Was Millennials wirklich wichtig ist

Im Job ehrgeizig und flexibel

78 Prozent der Millennials gaben an, dass sie beruflich vorankommen und Karriere machen wollen. Knapp die Hälfte der berufstätigen Millennials möchte den Job in den nächsten 1,5 Jahren wechseln. Und verglichen mit der Generation 40 plus geben doppelt so viele Millennials an, sich selbstständig machen zu wollen. Obwohl die Arbeit für Millennnials wichtig ist, empfinden sie ihn nicht als wichtigen Teil ihrer Persönlichkeit. Dass dies so wäre sagten 60 Prozent, bei den über 40-Jährigen waren es 71 Prozent.

Als die wichtigsten Probleme sehen die Jungen ebenso wie die Generation 45 plus Umweltverschmutzung, Klimawandel und Naturkatastrophen. An zweiter Stelle folgen bei den Millennials Terroranschläge, dahinter Krieg. Zuwanderung bzw. Flüchtlingsströme landen auf dem vierten Platz. Für die Generation 40 plus ist dies wiederum das zweitwichtigste Problem. 56 Prozent der Millennials stimmen auch der Aussage zu, dass wir offener gegenüber Fremden und Zuwanderern sein sollen. Bei den über 40-Jährigen sehen dies nur 39 Prozent so.

Kampf dem Konsum

Wie die Umfrage weiters ergab, findet ein Großteil der Millennials, dass unsere Gesellschaft zu viel Wert auf Konsum legt. Im täglichen Leben sind sie aber viel konsumorientierter als die Altersgruppe über 40 Jahren. 30 Prozent der 15- bis 25-Jährigen würden eine bargeldlose Gesellschaft begrüßen, bei der Generation über 40 Jahren sind dies 19 Prozent, während 59 Prozent dies absolut ablehnen.