Hacker-Konflikt im Nahen Osten

Das hält die israelische Expertin für Internet-Sicherheit, Yael Shahar, jedoch für überzogen. "Die Auswirkungen der Hacker-Attacken sind für die Betroffenen sicher ärgerlich, aber es ist kein Terrorismus", sagte sie der Nachrichtenagentur dpa. Bisher seien in Israel auch keine wirklich sensitiven Datenbestände betroffen und die Sicherheit des Staates nicht gefährdet. Der Krieg der Hacker müsse aber als Weckruf verstanden werden, die Sicherheit im Internet zu erhöhen, forderte die Expertin vom Internationalen Institut für Terrorismusbekämpfung in Herzliya.



Sicherheitslücken bei privaten Computern machen es Angreifern leicht, sogenannte Botnetze aufzubauen. Dabei werden weltweit Hunderttausende von Computern mit einer verdeckt agierenden Software infiziert und zu einem Netz zusammengeschlossen. Der infizierte Computer sendet dann auf einen entsprechenden Befehl der Täter hin Anfragen an eine bestimmte Webseite, die unter dem Massenansturm zusammenbricht. Solche "Distributed-Denial-of-Service-Attacken" (DDOS) kommen im Netz häufig in politisch motivierten Aktionen zum Einsatz. Der Diebstahl von Kreditkartendaten, erklärt Shahar, geschehe meist bei ebenfalls unzureichend gesicherten kleineren Unternehmen, wo per Kreditkarte eingekauft werde.



Für die virtuellen Jihad-Krieger gegen Israel hält Shahar jedoch eine Warnung parat: "In arabischen Ländern hapert es in der Regel mit der Internetsicherheit viel mehr als in Israel." Dort seien deshalb durch den Hacker-Krieg viel größere Schäden zu erwarten.