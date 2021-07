So widersteht Amsterdam dem Pokémon-Hype

Pikachu, Pummeluff oder Bisasam: Vom Revival der Pokémon-Fantasiewesen bleibt derzeit niemand verschont. Was 1996 mit einem Sammelkartenspiel begann, hat nun mit Pokémon Go neue Dimensionen erreicht. Und das funktioniert. Das Spiel, das als Location-based Game eine erweiterte Realität als Spielumgebung nutzt und derzeit in Vereinigten Staaten, Australien, Neuseeland und Deutschland verfügbar ist, zählt aktuell zu den beliebtesten Apps überhaupt. Neben dem Hype hat sich in den vergangenen Wochen jedoch auch einen breite Kritikerfront erhoben. Der Tenor: Das Spiel sei gefährlich (in Texas wurde ein Auffahrunfall in Zusammenhang mit dem Spiel gebracht), nehme respektlose Formen an (die Nutzung des Spiels in einigen US-Gedenkstätten löste Verärgerung aus) und sorge vielerorts schlichtweg für Chaos.