Glücksreport: So zufrieden sind die Österreicherinnen und Österreicher

Grund für das Glück sind die Zufriedenheit mit der Wohnsituation, der Familie und dem persönlichen Umfeld. Am wenigsten zufrieden ist man hierzulande mit der finanziellen Situation. Diese ist nur für etwa die Hälfte der Befragten zufriedenstellend. Personen mit einem Einkommen über 3.000 Euro geben außerdem öfter an, sehr glücklich zu sein, als Haushalte mit einem Nettoeinkommen unter 2.000 Euro. Als kaum zufrieden bezeichnen sich jedoch nur 1,6 Prozent der heimischen Bevölkerung.

Obwohl Glück etwas sehr Individuelles ist, gibt es doch Faktoren, bei denen sich die Österreicherinnen und Österreicher einig sind: Ganz oben auf der Liste steht für neun von zehn die Gesundheit. 86 Prozent brauchen Humor für ein glückliches Leben. Dass sie ein anderer Beruf oder ein jüngeres Aussehen zufriedener machen könnte, glauben jeweils nur zwei von zehn Befragten.

Blick in die Zukunft

Auch ihr Blick in die Zukunft ist optimistisch: 93 Prozent glauben, dass sie in fünf Jahren gleich glücklich oder sogar glücklicher sein werden als jetzt. Den anfangs zitierten Spruch scheint sich übrigens so mancher zu Herzen zu nehmen: Laut Marketagent sehen sich Verheiratete nämlich als die glücklichsten Menschen.