Zum Weltglückstag: Kann man Glücklichsein lernen?

"Das geht gar nicht", stellt die Psychologin Christina Beran klar. "Wir leben ja nicht in einem Vakuum, natürlich berührt uns das. Aber wir Menschen sind unglaublich lernfähig und können unglaublich viele Ressourcen in uns aktivieren, um mit schwierigen Situationen fertig zu werden." Generell sehe man in der Glücksforschung und in der positiven Psychologie, "dass Glück eine Summe aus ganz vielen Einzelfaktoren ist", erklärt die Expertin. Eine wichtige Kompetenz sei die Herstellung von Kohärenzgefühl, also das Gefühl, wenn wir Zusammenhänge verstehen, Vertrauen haben, das eigene Leben dementsprechend gestalten zu können und die Überzeugung, dass das so gestaltete Leben einen Sinn hat. "Wenn wir in diese Balance, in diesen ausgeglichenen Zustand kommen, trägt das zum Glücksempfinden bei."

Glücklichsein lernen

Die gute Nachricht: Diesem Empfinden könne man durchaus auf die Sprünge helfen, so Beran. Quasi Glücklichsein lernen. Etwa, indem man Dankbarkeit trainiere ("immer eine gute Idee, um glücklicher zu werden"). Die Psychologin empfiehlt, sich jeden Abend drei Dinge zu überlegen, für die man dankbar ist und sie schriftlich festzuhalten. Nach 21 Tagen, so die Theorie, sei man zufriedener und "vielleicht auch ein Stück glücklicher".

Auch Freundlichkeit, Gelassenheit und Humor seien Wege zum Glück. Besonders essenziell sind jedoch die Beziehungen zu anderen Menschen, wie auch kürzlich in der bisher größten Studie im Bereich der Glücksforschung gezeigt wurde. Über 80 Jahre haben Forschende der Universität Harvard untersucht, was Menschen glücklich macht. "Es zeigt sich, dass Leute, die sozial verbunden sind, mit ihrer Familie, mit Freunden, mit der Gemeinschaft, glücklicher und gesünder sind und länger leben als Leute, die weniger gute Beziehungen haben", sagte der an der Studie beteiligte Wissenschafter Robert Waldinger zum KURIER.