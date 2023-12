Wort des Jahres 2023: Haben Sie "rizz"?

Was bedeutet nun "rizz"?

"Rizz" wird vom Wort Charisma abgeleitet und kann auch als Verb verwendet werden, z. B. "rizz up", also jemanden verführen oder anmachen. Das Wort ist vor allem bei Vertreterinnen und Vertretern der Generation Z (zwischen 1995 und 2010 geboren) beliebt und wird vorwiegend in den sozialen Medien verwendet.

Der Youtuber und Twitch-Streamer Kai Cenat gilt als derjenige, der den Begriff "rizz" populär gemacht hat. Das Wort wurde immer häufiger verwendet, bis schließlich Schauspieler Tom Holland (Spiderman) in einem Interview gefragt wurde, was das Geheimnis seines "rizz" sei. Holland antwortete, er habe keinen.

➤ Mehr lesen: Jugendwort des Jahres: Wissen Sie, was "smash" bedeutet?