"Winter Coating": Was der neueste Dating-Trend bedeutet

Daten ohne Dating

In einer Umfrage der Dating-App Inner Circle gaben 52 Prozent der befragten Singles an, dass sie k√ľrzlich von einem oder einer Ex kontaktiert wurden, die die Beziehung wieder aufw√§rmen wollten. In 71 Prozent der F√§lle blieb der Versuch jedoch erfolglos.

Heuer sei das Bed√ľrfnis aufgrund der Teuerung besonders gro√ü, erkl√§rt die Datingexpertin Crystal Cansdale. "Dieses Jahr wollen viele Menschen bei Dates sparen, daher besteht ein erh√∂htes Risiko, dass Singles auf alte Lieben zur√ľckgreifen - so, wie sie ihren alten Wintermantel f√ľr die Saison ausgraben. Winter Coating bietet den Komfort, drinnen zu bleiben, Netflix zu schauen und gar nicht wirklich zu daten - mit jemandem, mit dem man schon eine Dynamik aufgebaut hat."

Umfragen hatten bereits vor einigen Monaten gezeigt, dass Singles durch die Rekord-Inflation f√ľr Dates nun weniger Geld ausgeben oder √ľberhaupt darauf verzichten.