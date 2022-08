Wie sich Familien jetzt auf den Schulbeginn vorbereiten können

Die Pandemie hat bei vielen Kindern zu Lernrückständen geführt. Besonders wenn der Nachwuchs ins Gymnasium kommt, wollen Eltern sichergehen, dass die Defizite nicht allzu groß sind.

Doch was können und sollten Eltern in diesem Fall tun? „Das hängt immer davon ab, wie fit Väter und Mütter ihre Kinder haben wollen“, sagt die klinische Psychologin Luise Hollerer. Generell sei es aber gut, wenn Grundlegendes sitzt.

Manchmal scheitern Volksschüler nämlich an scheinbaren banalen Dingen wie dem Alphabet: „Manche haben nach vier Jahren Volksschule noch Probleme mit seltenen Buchstaben wie einem Y oder Q“, weiß sie aus Erfahrung.

Auch in Mathematik fehlt oft die Übung. Ihr Rat: „Am besten verankert man kleine Rechnungen in den Alltag. Wenn Sie zum Beispiel jetzt Schuhe und Jacken für die Schule einkaufen gehen, dann fordern Sie das Kind auf, den Gesamtpreis zu berechnen. Oder geben Sie ihm 100 Euro und fragen, was man davon alles kaufen kann. Auch beim Kuchenbacken üben Buben und Mädchen die Maßeinheiten so nebenbei. Im Garten können sie die Fläche eines Beets berechnen.“

Doch nicht alles kann in den Alltag eingebaut werden: Schriftliches Dividieren und Multiplizieren kann man so lange trainieren, bis es automatisiert ist. Ähnliches gilt für die Rechtschreibung.

Sicher in die Schule