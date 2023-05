Wie das Vertrauen in die Wissenschaft gestärkt werden kann

Auch im Bereich der Migration gebe es viele Mythen, die wissenschaftlich nicht haltbar sind, weiß Judith Kohlenberger (WU Wien): „Unsere Studien zeigen klar, dass es wenig bringt, einfach die Grenzen dichtzumachen – die Menschen suchen sich dann eben gefährlichere und oft teurere Wege nach Europa.“ Hier werde die Evidenz der Wissenschaft oft in Zweifel gezogen. „Ich wünsche mir keine Expertenhörigkeit der Politik, aber dass Politikerinnen und Politiker zuhören, also verstehen, was die Wissenschaft sagt und sich damit kritisch auseinandersetzen.“

Virologe Bergthaler will aber nicht nur auf die Politik schimpfen: „Wir sind als Forscher und Forscherinnen bisher darin gescheitert, das Thema so in die Breite zu bringen, dass dann entsprechende Politiker gewählt werden, die solche Perspektiven vertreten.“

Wer der Wissenschaftsfeindlichkeit die Grundlage entziehen will, der müsse bei den Jungen anfangen, meint der Virologe. Das war übrigens auch eine der Strategien, die in Portugal verfolgt wurden – die Portugiesen hatten vor zwanzig Jahren noch einen ähnlichen Blick auf die Wissenschaft wie die Österreicher. Das ist heute anders – kein Land sieht Forschung so positiv und hatte wohl auch deshalb eine der höchsten Impfquoten.

Doch Wissenschaftskommunikation gibt es nicht zum Nulltarif. Darauf wies Judith Kohlenberger hin: „Es wurde jetzt vom Wissenschaftsministerium das Projekt Trust in Science ins Leben gerufen, bei dem Wissenschaftsbotschafter in die Schulen gehen. Das können Forschende aber nicht in ihrer spärlichen Freizeit machen.“