Warum Sportlerinnen das Training auf ihren Zyklus abstimmen sollen

Dennoch ist die Menstruation ein in der Sportwelt wenig wahrgenommenes Thema. Nur eine Handvoll Spitzensportlerinnen sprachen sie bei der Nachbetrachtung ihrer Leistung bisher öffentlich an. Die chinesische Schwimmerin Fu Yuanhui erlangte etwa bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio weltweite Aufmerksamkeit, als sie sagte, sich wegen ihrer Periode schwach zu fühlen.

Engagement des Trainers oder der Trainerin

Die neuseeländische Golferin Lydia Ko wiederum brachte unlängst einen Reporter mit einem Hinweis auf ihre Monatsblutung aus dem Konzept. Die mediale Debatte, die Athletinnen an der Weltspitze lostreten, sieht die Sportpsychologin Andrea Engleder als wichtigen Schritt zur Enttabuisierung: „Es hilft sehr, damit die Periode ernstgenommen und nicht im geheimen Kämmerchen besprochen wird.“ Insgesamt, sagt sie zum KURIER, sei die Menstruation in der Sportpsychologie in den vergangenen zehn Jahren viel mehr Thema geworden. Weil es heute mehr Frauen in Trainerpositionen gibt, „fällt es den Athletinnen leichter, darüber zu sprechen und sie in die Trainingssteuerung einzubinden“. Ob es der weibliche Zyklus tatsächlich in den Trainingsplan schafft, hänge aber weitgehend vom persönlichen Engagement des Trainers oder der Trainerin ab; in der Grundausbildung hat die Periode noch kaum Platz gefunden: „Das ist noch in der Anfangsphase und wird nur sehr vereinzelt gemacht. Es ist weder systemisch noch selbstverständlich.“

Grund dafür ist auch, dass Frauen in sportwissenschaftlichen Studien chronisch unterrepräsentiert sind. Hormonelle Verhütungsmittel oder Hormonschwankungen während des Zyklus werden dort noch immer als Störfaktor gesehen. So bleibe laut Engleder „einiges an Wissen über den weiblichen Körper auf der Strecke“. Dazu kommt, dass es schwierig ist, auf Leistungssportlerinnen spezialisierte Gynäkologinnen und Gynäkologen zu finden.