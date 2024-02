Männerforscher: "Sehen Backlash traditioneller Männlichkeit"

Dass sich auf Gleichstellungserfolge Gegenreaktionen einstellen, ist kein neues Phänomen, schreibt Susanne Kaier in ihrem Buch "Backlash - die neue Gewalt gegen Frauen". Aber: "Bewegungen und Gegenbewegungen passieren nicht mehr im Wechsel, sondern laufen wie eine Schere auseinander", so die Autorin zum KURIER. Während Frauen in immer höhere Machtpositionen aufsteigen, in ehemaligen Männerdomänen Karriere machen und sexuell selbstbestimmt leben, florierte der Antifeminismus in obskuren Ecken des Internets, in der Mannosphäre oder in Incel-Foren. Das ist lange zu wenig beachtet worden - und ist mit Tate im Mainstream angekommen.