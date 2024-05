Warum die Migration so ein Reizthema ist

Laut Manfred Nowak kann man „nachvollziehen, dass das Thema Migration emotional besetzt ist. Genau deshalb ist es so wichtig, die Sache zu versachlichen, also die schweigende Mitte hereinzuholen und nicht nur mit den polarisierenden Rändern zu sprechen.“

Manfred Nowak beobachtet, dass die Polarisierung in vielen Bereichen zunimmt – dahinter stecke eine generelle Furcht vor dem Anderssein, nicht nur vor Fremden, sondern auch vor Menschen mit einer anderen sexuellen Identität oder einer anderen Religion. „Das hängt damit zusammen, dass wir uns in unseren Familien, unserer gesellschaftlichen Blase am wohlsten fühlen – das stiftet Identität. Und wenn da plötzlich ein anderer daherkommt, dann empfinden wir primär Angst.“ Das sei einer der Hauptgründe für diese Emotion. Diese könne durch politische Parteien und Medien verstärkt werden, sodass Menschen fremdenfeindlich würden.

Berechtigte Ängste

Dass manche Ängste berechtigt sind, gestehen sowohl Judith Kohlenberger als auch Manfred Nowak ein – wenn man etwa an die Kalifat-Demonstrationen in Hamburg oder an die überfüllten Schulen in Wien denkt. Die Ursachen der aktuellen Probleme liegen aber schon Jahrzehnte zurück, gibt Kohlenberger zu bedenken: „Österreich, Deutschland und die Schweiz sind zu klassischen Einwanderungsgesellschaften geworden, haben sich aber nicht so verhalten – im Gegenteil: Am liebsten hätte man Gastarbeiter gehabt, die um 6 Uhr morgens ankommen und um 17 Uhr wieder ins Heimatland zurückkehren. So hat man in der Integrationspolitik viel versäumt.“

Ein Fehler, der Österreich jetzt einholt, besonders im Hinblick auf die zweite und dritte Generation von Migrantinnen und Migranten. Manche von ihnen fühlen sich weder in Österreich noch in ihrer Heimat ihrer Eltern wirklich zu Hause. Für radikale Prediger ist es da ein Leichtes, diese Menschen abzuholen, indem sie sagen: „Der Grund, warum die Österreicher dich nicht wollen, ist deine Religion – genau das ist es aber, was deinen Mehrwert für uns ausmacht, warum du besonders wertvoll bist“, erläutert Kohlenberger.