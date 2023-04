Walking Football: Erster Erfolg in Österreich dank der KURIER-Leser

Das KURIER Medienhaus hat in Kooperation mit dem Sportdachverband ASKÖ ein in Österreich neues Bewegungsangebot kreiert: Walking Football für alle, die gerne mit einem Ball Sport betreiben, aber aufgrund des fortgeschrittenen Alters oder diverser Verletzungen nicht mehr kicken können.

Walking Football wurde 2011 in England erfunden – und wird heute in etlichen Ländern Europas gespielt. Wie der Name vermuten lässt, darf bei dieser neuen Variante des Spiels nicht gelaufen werden. Weiters nicht erlaubt: Körperberührungen und Tacklings von hinten.